Вашингтон, 9 января, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина перевели из отделения интенсивной терапии, сообщили в понедельник, 8 января, в пресс-службе Пентагона, отметив, что он по-прежнему испытывает недомогание.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Он больше не находится в отделении интенсивной терапии, а восстанавливается в более уединённом помещении больницы. Он продолжает испытывать дискомфорт, но прогноз у него хороший», — приводит пресс-служба заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, Ллойд Остин находится в Национальной военно-медицинском центре Уолтера Рида, но уже приступил к выполнению своих обязанностей в полном объёме. Также пресс-секретарь отметил, что 8 января глава ведомства поговорил по телефону со своим заместителем Кэтлин Хикс, помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и получил актуальную информацию от главы Центрального командования ВС генерала Майкла Куриллы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Патрик Райдер заявил, что Ллойд Остин, находящийся в госпитале в течение последней недели, не планирует покидать свой пост и сосредоточен на том, чтобы продолжать работу в качестве главы оборонного ведомства. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в свою очередь отметил, что администрация также не планирует отправлять Остина в отставку.

О госпитализации главы Пентагона стало известно 5 января, однако в больницу его доставили четырьмя днями ранее из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.