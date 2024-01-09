Москва, 10 января, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Снегопад в Москве и Московской области не повлиял на работу аэропортов, все воздушные гавани работают в штатном режиме, отмен авиарейсов нет. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Уточняется, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. Отмен авиарейсов не зафиксировано. По погодным причинам задержан на короткий срок на вылет один авиарейс, ещё четыре авиарейса задерживали кратковременно в связи с необходимостью дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве и Московской области снегопад будет продолжаться до утра 10 января. Ожидается, что прирост снежного покрова составит до шести сантиметров. Метро, МЦК, МЦД работают в штатном режиме, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам движения.

Гражданам рекомендовано передвигаться по городу на городском общественном транспорте.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал 8 января, что в Москве пока сохранится морозная погода. По его словам, уже 9 января жителей столицы ждёт некоторое потепление. Новая волна теплого атлантического воздуха ожидается в городе, по данным «Метеоновостей», 11 января.