Москва, 8 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В Москве пока сохраняется морозная погода. День и ночь 8 января всё ещё будут холодными, но уже 9 января жителей столицы ждёт некоторое потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

В беседе с телеканалом РЕН ТВ он уточнил, что ночью 8 января столбики термометров в Московском регионе опустятся до минус 20 градусов, а в Москве будет до 15–18 градусов ниже нуля.

«Днём (…) температура повысится, но слово «потеплеет» язык не поворачивается проговорить, завтра температура будет на 4–5 градусов ниже нормы», ― отметил Вильфанд.

По данным «Метеоновостей», к середине недели температура может подняться до минус 2 градусов. 11 января в город придёт новая волна теплого атлантического воздуха. Также будет идти снег.

Вильфанд добавил, что при этом морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году. В конце рабочей недели в Москве снова сильно похолодает. 12 января ожидается понижение температуры до минус 15 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это на 15 градусов ниже климатической нормы.

Он отметил, что таких морозов 4 января в российской столице не было 42 года.

Морозы стояли в Московском регионе на протяжении всей первой недели января. Температура опускалась до минус 25 градусов.

Ранее в главном управлении МЧС России по столице сообщили, что в Москве с 6 по 8 января сохранятся аномальные морозы со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы.