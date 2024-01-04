Санкт-Петербург, 4 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Нападающий бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Педро стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом 4 января сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Алексей Даничев/РИА Новости

Отмечается, что «Зенит» реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего футболиста.

Педро присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.

Педро является воспитанником «Коринтианса». На его счету один гол в 21 матче за бразильскую команду.

Как ранее сообщало ИА Регнум, защитник «Зенита» Роберт Ренан перешёл в аренду в бразильский «Интернасьонал». Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.