Бразилиа, 7 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Нападающий бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Артур Гимарайнс принял предложение петербургского «Зенита». Об этом сообщает издание Globo.

(сс) SOCCER DIGITAL Артур Гимарайнс

Отмечается, что футболист 8 января попрощается с прежней командой. По данным СМИ, в прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года.

Уточняется, что сумма трансфера составит 15 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

Как передавало ИА Регнум, итальянский спортивный журналист Маттео Моретто сообщил, что полузащитник итальянского «Милана» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Раде Крунич может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги. О каких именно российских клубах идёт речь, не уточняется, но автор отмечает, что таких команд несколько.

В декабре 2023 года спортивные СМИ сообщали, что мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно может купить бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана. По этим данным, «Реал» искал «не слишком дорогого» защитника, который мог бы заменить травмированного игрока основного состава Эдера Милитао.