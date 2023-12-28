Орел, 28 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Обломки взорвавшегося беспилотника обнаружил возле ЛЭП житель деревни Кунач в Орловской области. По данным источника ИА Регнум, мужчина 25 декабря отправился на охоту, но нашёл не дичь, а обломки, предположительно украинского БПЛА.

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Так, дрон упал в поле вблизи линии электропередачи и взорвался. Обломки БПЛА разбросало на площщади 100*100 метров.

Сам момент падения дрона никто из местных не заметил. В результате инцидента жертв и разрушений нет. ЛЭП также не пострадала.

Системы энергоснабжения не редко становятся целями террактов киевского режима. Ранее Киев официально обещал атаковать инфраструктуру на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум в начале сентября силовики в Калужской области обезвредили два взрывных устройства, заложенных на опорах линии электропередачи. Взрывчатку обнаружили в Жиздринском районе северо-западнее деревни Ивочка. Взрывные устройства, масса каждого из которых составила 100 граммов в тротиловом эквиваленте, закрепили на опорах ЛЭП на высоте двух метров.