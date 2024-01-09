Москва, 9 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Договоры об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией, а также Россией и Данией прекратили действие с 1 января 2024 года. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 9 января на официальном портале правовой информации.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Первого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал», — говорится в нём.

Соглашение между Москвой и Ригой подписали 20 декабря 2010 года.

Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили о прекращении действия аналогичной конвенции между Россией и Данией, которую стороны подписали в Москве 8 февраля 1996 года.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2022 года правительство России внесло в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения между правительством России и правительством Латвии об избежании двойного налогообложения. Документ разработали по указу президента России Владимира Путина. При этом в мае 2022 года латвийская сторона уведомила Москву о приостановлении ею действия соглашения на фоне спецоперации.

Госдума 15 февраля 2023 года приняла закон о приостановлении и денонсации налогового соглашения между Россией и Латвией. А 28 февраля 2023 года глава государства подписал закон о денонсации соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.