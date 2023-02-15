Москва, 15 февраля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Госдума приняла законы о приостановлении и денонсации соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил на пленарном заседании, что законопроект о приостановлении действия соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией разработан по указу президента России Владимира Путина, который был принят в связи с нарушением Латвией своих обязательств по соглашению.

«Так, в мае 2022 года латвийская сторона сообщила о приостановлении действия соглашения, что не предусмотрено самим соглашением. Неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Российская Федерация приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвии к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать», — пояснил он.