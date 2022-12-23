Москва, 23 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект о денонсации соглашения между правительством России и правительством Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов (фрагмент). 1542

Соглашение было подписано в Москве 20 декабря 2010 года. В мае 2022 года латвийская сторона нотой своего МИД уведомила о приостановлении ею действия соглашения на фоне специальной военной операции на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 декабря 2022 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении данного соглашения.

В сопроводительных материалах к законопроекту о денонсации соглашения указано, что, так как возврат латвийской стороны к выполнению обязательств в рамках соглашения представляется маловероятным, оно подлежит денонсации.

Также указано, что в случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2023 года, его действие прекратится с 1 января 2024 года.

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