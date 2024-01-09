Донецк, 9 января, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли штурмом опорный пункт ВСУ в лесополосе на одном из участков южнодонецкого направления, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Взятие объекта под контроль прошло без потерь среди личного состава. Продвижению штурмовой группы помогали артиллеристы, находившиеся на замаскированных позициях, а также расчёт FPV-дрона, который корректировал действия бойцов на особо опасных участках.

Российские военные получали от операторов беспилотников информацию о вновь выявленных целях и корректировке огня артиллерии на командный пункт. Командир отделения штурмовой группы с позывным Кожева отметил, что бойцы действовали слаженно.

Он также рассказал, что в процессе продвижения российских военных украинские силы бросились в бегство, оставляя после себя автоматы и пулеметы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Минобороны РФ проинформировало, что за сутки на южнодонецком направлении бойцы Вооружённых сил России сорвали шесть попыток ротации ВСУ.

В ведомстве уточнили, что российские военные смогли пресечь действия двух разведывательных и одной инженерной группировки.

Кроме того, стало известно, что военнослужащие группировки «Центр» ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских сил на краснолиманском направлении. По цели нанесли удар из тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк».