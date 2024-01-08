Москва, 8 января, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки «Центр» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Цели были ликвидированы залпом 220-миллиметровых термобарических реактивных снарядов. Вместе с живой силой уничтожена и легкобронированная техника в районе Торского выступа.

Бойцы отмечают высокую огневую мощь «Солнцепёков» за высокую эффективность при поражении углубленных позиций, наблюдательных пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, российские разведчики Западной группировки войск при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт украинских боевиков на купянском направлении.

Поражение командно-наблюдательного пункта ВСУ фиксировали беспилотники. На разворачивание комплекса и нанесение точного выстрела у разведчиков ушло меньше минуты.

Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Расчёты ПТРК «Фагот» уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и двумя пусками ракет из ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты. За три недели одним из расчётов было поражено до 60 боевиков и один пикап с боеприпасами.