* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 9 января, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит обращение для возбуждения уголовного дела в отношении солиста группы «Щенки» Максима Тесли по поводу пропаганды ЛГБТ* (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Об этом глава ФПБК написал в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Виталия Бородина Виталий Бородин

Бородин напомнил, что Тесли вышел на сцену в Санкт-Петербурге в одном носке, решив повторить поступок рэпера Vacio (Николая Васильева), который в таком же виде участвовал в скандальной «голой» вечернике, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Глава ФПБК также разместил в публикации видеозапись с фрагментом концерта, на котором выступил солист группы «Щенки».

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «голая» вечерника. Одним из участников собрания стал рэпер Vacio. После мероприятия музыкант извинился за участие в этой встрече.

При этом суд арестовал Васильева на 15 суток и выписал ему штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*. Рэпер обжаловал решение суда о штрафе.

6 января суд вновь арестовал музыканта на 10 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве. Васильеву также вручили повестку в военкомат, куда он должен прибыть после окончания ареста.