Москва, 8 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Рэпер Vacio (Николай Васильев) должен прибыть в военкомат 9 января. Повестку музыканту вручили, когда отвезли в военкомат после его ареста на 15 суток. Об этом рэпер рассказал в беседе с общественным деятелем и членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексеем Лобаревым, который навестил музыканта в спецприемнике № 2 ГУ МВД России по городу Москве, сообщило «МК.RU».

Также музыкант заверил, что его отвезли в полицию якобы для профбеседы, но допрашивали по поводу вечеринки в «Мутаборе».

По словам Лобарева, Васильев проводил время в одиночной камере с бумагами и заявил, что работает над новой песней.

«Говорит мне, Алексей Юрьевич, я не являюсь представителем ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и таковым никогда не являлся. Сообщаю, что не выкладывал ролик, и у меня нет этой постыдной записи», — рассказал общественник.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

Позднее Ивлеева извинилась перед зрителями за этот эпизод своего шоу. Она признала, что произошедшее является неэтичным и «вышло за грань».

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

22 декабря суд назначил Vacio наказание в виде административного ареста на 15 суток. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить. 27 декабря Лефортовский суд Москвы постановил, что вечеринка в московском клубе «Мутабор» является пропагандой ЛГБТ-отношений.

После Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ.

6 января Лефортовский суд Москвы вновь арестовал рэпера на 10 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве.