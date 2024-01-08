Москва, 9 января, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Экономика России продолжает активно функционировать, вопреки всем введённым странами Запада санкциям и ограничениям. Об этом 8 января пишет издание La Nouvelle Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что Россия остаётся эталоном в технологическом секторе, а российские разработки и ноу-хау хорошо продаются даже в условиях жёстких международных санкций. Особенно высоко российские технологии ценят в Африке и странах Южной Америки.

Как подчеркнул автор публикации, на сегодняшний день в России запущено множество технологических проектов, часть из них уже названы революционными, что положительно сказывается на укреплении российского влияния за рубежом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, Россия больше никогда не повернётся к Западу, даже если США и Евросоюз снимут с неё санкции. По мнению Титова, будущее — это Восток, так называемый Глобальный Юг, где сосредоточены мощные людские резервы, появляются новейшие технологии.

В октябре президент России Владимир Путин призвал к расширению сотрудничества государств СНГ «со странами мирового большинства», в частности Глобального Юга. Как пояснил глава государства, эти страны являются единомышленниками России.

Кроме того, Путин заявил о постепенном избавлении мира от диктатуры некоторых стран, пытающихся навязывать свои условия другим. Он подчеркнул, что для этого необходим многополярный мир.