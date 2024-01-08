Москва, 8 января, 2024, 11:35 — ИА Регнум. России больше никогда не повернется к Западу, даже если США и Евросоюз снимут санкции, заявил 8 января уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — сказал он «РИА Новости».

Титов заявил, что Запад — это уже пройденный этап, а будущее — это Восток, так называемый глобальный Юг. Именно эти регионы, по его словам, динамично развиваются, там сосредоточены мощные людские резервы, появляются новейшие технологии. Уполномоченный добавил, что эти страны хотят развивать с Москвой торгово-экономические отношения.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин призвал к расширению сотрудничества государств СНГ «со странами мирового большинства», в частности, Глобального Юга. По словам главы государства, эти страны являются единомышленниками и России.

Путин 4 октября также заявил о постепенном избавлении мира от диктатуры некоторых стран, пытающихся навязывать свои условия другим. Он подчеркнул, что для этого необходим многополярный мир.