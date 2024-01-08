Киев, 9 января, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Украина начала подготовку аэродромов для эксплуатации американских истребителей F-16, которые могут быть переданы Киеву западными союзниками в качестве военной помощи, заявил первый заместитель главы Министерства обороны страны Александр Павлюк.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Работа по интеграции многоцелевого самолёта F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнёрами усилия в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале замминистра обороны.

По его словам, подготовка аэродромов проходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и лётного персонала для выполнения боевых задач.

Как передавало ИА Регнум, 6 января издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании сообщило, что королевство отложило отправку F-16 Украине на несколько месяцев в связи с тем, что украинские пилоты ещё не готовы к использованию этих истребителей. При этом в ведомстве отметили, что международная коалиция ВВС продолжает работу по созданию на территории Украины необходимой логистики и инфраструктуры.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя отсутствие подходящей на Украине инфраструктуры для эксплуатации F-16, предостерёг страны НАТО предоставлять свои авиабазы для переданных ВСУ истребителей, назвав это «опасными размышлениями».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Украины истребителей F-16 западными союзниками эти боевые машины станут для российских военнослужащих такими же законными целями, как и любые другие военные грузы.

В декабре Павлюк заявил, что Киев утвердил стратегию военного образования по стандартам НАТО и Евросоюза. По его словам, подписание такого документа связано с необходимостью внедрения новых решений для построения образовательной системы и эффективного распределения полномочий.