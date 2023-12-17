Киев, 17 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Киев утвердил стратегию менеджмента системы военного образования по требованиям НАТО и ЕС, сообщил 17 декабря первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Он заявил, что подписал соответствующий документ, так как Украине необходимы продуманные решения для построения образовательной системы.

«Необходимы эффективные инструменты для её управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», — написал Павлюк в Telegram-канале.

Как он отметил, новая стратегия поспособствует решить проблемы и распределить полномочия.

Как сообщало ИА Регнум, Украина и НАТО в конце ноября подписали программу сотрудничества. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, она, в частности, включает энергобезопасность и подготовку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Позднее президент США Джо Байден на пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским 12 декабря заявил, что вступление страны в военный блок НАТО может быть рассмотрено только после её возможной победы в конфликте. По словам американского лидера, сейчас НАТО ждёт доказательств этого.

Украина, вероятно, столкнётся с необходимостью отказаться от желания вернуть Крым и другие российские территории, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его мнению, шансы на захват украинскими военными полуострова и новых регионов России ничтожны и Украина даже в случае продолжения помощи со стороны Запада сможет продержаться не больше года.