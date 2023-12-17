Киев утвердил стратегию военного образования по стандартам НАТО
Киев, 17 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Киев утвердил стратегию менеджмента системы военного образования по требованиям НАТО и ЕС, сообщил 17 декабря первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.
Он заявил, что подписал соответствующий документ, так как Украине необходимы продуманные решения для построения образовательной системы.
«Необходимы эффективные инструменты для её управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», — написал Павлюк в Telegram-канале.
Как он отметил, новая стратегия поспособствует решить проблемы и распределить полномочия.
Как сообщало ИА Регнум, Украина и НАТО в конце ноября подписали программу сотрудничества. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, она, в частности, включает энергобезопасность и подготовку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Позднее президент США Джо Байден на пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским 12 декабря заявил, что вступление страны в военный блок НАТО может быть рассмотрено только после её возможной победы в конфликте. По словам американского лидера, сейчас НАТО ждёт доказательств этого.
Украина, вероятно, столкнётся с необходимостью отказаться от желания вернуть Крым и другие российские территории, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его мнению, шансы на захват украинскими военными полуострова и новых регионов России ничтожны и Украина даже в случае продолжения помощи со стороны Запада сможет продержаться не больше года.