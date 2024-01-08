Манила, 8 января, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Туристка из России погибла на Филиппинах в результате падения автомобиля со скалы в море, сообщила 8 января Cebu Daily News.

ROUELLE UMALI/Global Look Press

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января примерно в 56 километрах к юго-западу от города Себу. В машине седан Toyota Vios красного цвета, упавшей со скалы в море, находилось три человека. Двое получили травмы.

Начальник полицейского участка майор полиции Янус Гянган подтвердил, что 43-летняя российская туристка, находившаяся в автомобиле, скончалась на месте. Пострадавших доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Свидетели ДТП рассказали, что видели, как автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, а затем упал с обрыва.

В машине полицейские нашли три бутылки пива. Предположительно, туристы были пьяны.

Как сообщало 7 января ИА Регнум, 42-летняя гражданка России погибла в ДТП на Шри-Ланке. Инцидент произошёл на Южной скоростной автомагистрали с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару. Водитель автобуса, предположительно, заснул за рулём и столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

В октябре 2023 года в результате ДТП в Анталье пострадали пять российских туристов. Одну из пострадавших россиянок прооперировали, остальные — продолжили отдыхать после оказания им медицинской помощи.