Шри-Джаяварденепура-Котте, 7 января, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Гражданин РФ погиб в ДТП на Шри-Ланке, сообщил 7 января заведующий консульским отделом российского посольства Герман Фёдоров.

Global Look Press

«Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали», — сказал дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

Ранее полиция Шри-Ланки сообщила о ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погиб 42-летний гражданин России. Инцидент произошел на Южной скоростной автомагистрали с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару.

По данным полиции, автобус, водитель которого, предположительно, заснул за рулем, столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в результате ДТП в турецкой Анталье пострадали пять российских туристов. По данным российского диппредставительства, одну из пострадавших россиянок прооперировали, остальные — продолжили отдыхать после оказания им медицинской помощи.

В июне гражданин России, управлявший мотоциклом, погиб в результате столкновения с грузовиком в Таиланде. Недалеко от города Паттайя, по словам водителя грузовика, 45-летний мотоциклист врезался в кузов его автомобиля после того, как он остановился на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора.