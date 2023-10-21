Анталья, Турция, 21 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В результате ДТП в турецкой Анталье пострадали пять российских туристов, сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Анталье.

Кадр из видео

«За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан», — сообщили дипломаты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840958" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным российского диппредставительства, одну из пострадавших россиянок прооперировали, остальные — продолжили отдыхать после оказания им медицинской помощи. Генконсульство связалось с туристической и страховой компаниями и держит вопрос на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария в Турции произошла на трассе Манавгат—Аланья с ночь на 21 октября. На дороге столкнулись два микроавтобуса с туристами. Турецкие СМИ сообщили, что четырёх российских граждан доставили в больницу, также были те, кто отказался обращаться в больницу, несмотря на рекомендации медиков.

30 сентября в Анталье в результате ДТП погибла гражданка России, ещё четверо россиян попали в больницу. Всего в аварии погибли шесть человек, травмы получили ещё 35.