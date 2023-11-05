Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. С начала военной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

«С момента начала наземных операций <…> в ходе совместных действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тыс. … объектов [ХАМАС]», — проинформировали в израильской армии.

Сейчас военные в секторе Газа ведут бои с бойцами ХАМАС и наносят авиаудары по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления палестинского движения.

«Ночью военные направили летательные аппараты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, где располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная … инфраструктура [движения]», — добавили в ЦАХАЛ.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. ЦАХАЛ наносит удары по Газе, где находятся подразделения ХАМАС. Израильская армия 27 октября начала наземную операцию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 ноября, пресс-служба ЦАХАЛ заявила об обнаружении на севере сектора Газа «множества точек доступа» в подземные тоннели ХАМАС. Отмечалось, что военные Израиля проводят крупномасштабную операцию, в ходе которой ищут и уничтожают такие тоннели.

Ранее в этот же день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило, что в общей сложности свыше 60 заложников погибли при ударах израильской армии по сектору Газа с момента обострения конфликта. По данным ХАМАС, тела 23 погибших находятся под завалами и их невозможно достать из-за продолжающихся обстрелов.