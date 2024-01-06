Тель-Авив, Израиль, 6 января, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока израильская армия не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС, заявил в телеобращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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«Три месяца назад ХАМАС устроило нам ужасную резню. Правительство под моим руководством дало Армии обороны Израиля указание начать войну для ликвидации ХАМАС, возвращения наших заложников и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Войну нельзя остановить до тех пор, пока мы не достигнем всех этих целей», — сказал Нетаньяху.

Израиль планирует восстановить безопасность, поскольку сохраняется напряжённость на границе с Ливаном, добавил премьер.

По словам политика, Израиль нигде не предоставит ХАМАС неприкосновенность. Для достижения полной победы необходимо действовать сообща, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря 2023 года палестинское движение ХАМАС через катарских и египетских посредников передало Израилю предложение о новой сделке с заложниками. Израиль это предложение отклонил. ХАМАС представил трёхэтапный процесс, в каждом из них предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.

Израильские беспилотники 2 января атаковали штаб-квартиру ХАМАС на юге Бейрута. Здание получило повреждения, вспыхнул пожар. В результате этого взрыва погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Ещё три человека получили ранения. В ХАМАС подчеркнули, что уничтожение лидеров палестинского народа, совершаемое Израилем внутри и за пределами Палестины, не сломит «волю и стойкость бойцов его доблестного сопротивления».

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда радикальное движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа. ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а 27 октября начала наземные боевые действия в анклаве. Позднее состоялось несколько обменов — представителям ХАМАС были переданы граждане Палестины, находившиеся в израильских тюрьмах. Руководители ХАМАС в специальном обращении в середине декабря 2023 года заявили, что дальнейшие переговоры по обмену заложниками не будут вестись до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.