Доха, 7 января, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника армии Израиля по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан погибли шесть человек. Об этом 7 января сообщает телеканал Al Jazeera.

Ayman Nobani/Global Look Press

По меньшей мере шесть человек были убиты в результате атаки израильского беспилотника на город Дженин, удар был нанесён по скоплению людей, говорится в публикации.

Отмечается, что с 7 октября 2023 года в результате израильских атак на Газу погибли около 22,7 тысячи человек.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении к нации, что военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока израильская армия не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

Палестинское движение ХАМАС 31 декабря 2023 года через катарских и египетских посредников передало Израилю предложение о новой сделке с заложниками. Израиль это предложение отклонил. ХАМАС представило трёхэтапный процесс, на каждом этапе предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.