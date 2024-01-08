Москва, 8 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Под окнами многоэтажки на западе Москвы нашли тела сотрудника полиции и его бывшей жены, сообщили 8 января в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Трупы с характерными при падении с высоты повреждениями нашли 7 января во Внуково на улице Рассказовской. Погибший — инспектор ДПС, правоохранители устанавливают личность женщины.

«Предварительно, речь идет о бывшей жене полицейского. Обстоятельства их смерти устанавливаются, в том числе рассматривается версия убийства», — сообщил представитель силовых структур в ТАСС.

По данным правоохранителей, на момент происшествия сотрудник ДПС находился в отпуске. Сотрудники отдела собственной безопасности и инспекции по личному составу начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября под окнами многоэтажки в Екатеринбурге нашли труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина мог упасть с балкона.

В начале декабря в Екатеринбурге возле многоэтажного дома нашли тело девушки, на которой не было одежды. Как рассказали соседи, незадолго до падения девушки из окна в одной из квартир слышались громкие крики.