Екатеринбург, 6 ноября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в Ленинском районе Екатеринбурга возле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает 6 ноября областной портал E1.RU.

Труп нашли днём под окнами дома на Московской, 55, он лежал у входа в подъезд. Очевидец предположил, что мужчина упал с балкона.

«На месте работали полицейские», — добавил очевидец.

В областном Следственном комитете воздержались от комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге нашли убитыми двух пенсионеров, супругов 1938 года рождения. Из их квартиры пропали деньги.