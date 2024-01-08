Украина, 8 января, 2024, 08:27 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, сообщило 8 января агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов в ночь на 8 января распространил информацию о взрывах в городе. Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области.

Утром 8 января украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Днепропетровске. Информация о взрывах появилась на фоне воздушной тревоги, объявленной во всех регионах Украины.

Минобороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам в этих регионах.