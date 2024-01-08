Хмельницкий, Украина, 8 января, 2024, 08:47 — ИА Регнум. На Западной Украине в городе Хмельницком прогремел взрыв, сообщил 8 января украинский телеканал «Общественное».

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Также украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Кривом Роге в Днепропетровской области.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах в регионе и областном центре.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января украинские власти ввели режим воздушной тревоги во всех регионах страны.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в ночь на 8 января о взрывах в городе.

Украинские СМИ сообщили также о взрывах в Одесской области, в Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Российское Министерство обороны не сообщало о нанесении ударов по объектам в этих регионах Украины.