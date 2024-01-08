Красный Лиман, ДНР, 8 января, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Бомбардировщики Су-34 ВКС России поразили авиабомбами украинский укрепрайон на краснолиманском направлении, сообщили 8 января в Минобороны.

Mil.ru Фронтовые бомбардировщики Су-34

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Разведчики подтвердили поражение объектов, лётчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли разгромный удар по трём командно-наблюдательным пунктам киевских боевиков. Полёт прошёл на высоте 11 тыс. метров. Всё вооружение сработало штатно, все цели были поражены, заявил один из командиров экипажей.

Ранее экипажи Су-34 также нанесли удары по боевикам ВСУ фугасными авиабомбами на купянском направлении. Во время боевого вылета пилоты истребителя получили данные с координатами противника. Лётчики прицельно скинули фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Личный состав и укреплённые позиции ВСУ были уничтожены.