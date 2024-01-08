Париж, 8 января, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Удары Украины по Белгороду могут обернуться прекращением поддержки Киева западными союзниками, заявила обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.

Сергей Корсун ИА REGNUM Помощь Украине. Техника для ВСУ. НАТО

«Если атаки по Белгороду будут нарастать и всё больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — сказала она.

Журналистка подчеркнула, что Запад якобы не одобряет такую стратегию Украины, которая приводит к гибели мирного населения. Заметно, как грань между гражданскими и военными целями стирается. Западные лидеры после этого будут активно отслеживать такие моменты, особенно на фоне трудностей с согласованием новой помощи Украине, добавила обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года киевский режим нанёс ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек, более ста получили ранения. Также были повреждены 450 квартир в многоэтажках и 12 частных домов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что украинские боевики своими атаками Донецка и Белгорода перешли все грани. Российская армия очень жёстко отвечает, эта работа в военном плане набирает обороты, но только по объектам с военной целесообразностью. Ответ не должен касаться мирных граждан, сказал он.

В ноябре 2023 года министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж откажется от передачи Киеву вооружений из собственных арсеналов, власти рассчитывают заставить Украину покупать вооружение за счёт специально выделенных на это средств. Он привёл данные из опубликованного парламентского доклада, в котором говорится, что размер военной помощи Украине со стороны Парижа достиг €3 млрд. По словам Лекорню, в специальный фонд поддержки Украины из бюджета Франции было выделено €200 млн. За счёт указанных средств Киев может закупать новые вооружения, но только у французских поставщиков, добавил министр.