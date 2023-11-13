Париж, 13 ноября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Париж планирует отказаться от передачи Киеву вооружений из собственных арсеналов, власти рассчитывают заставить Украину покупать вооружение за счёт специально выделенных на это средств, заявил в эфире телеканала LCI министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия ВСУ

Он рассказал, что с украинскими властями ведутся переговоры, чтобы убедить Украину покупать новые французские гаубицы за счёт средств из специального фонда. По его словам, это решение позволит французским военным больше не передавать артиллерийские орудия из своих запасов.

Глава минобороны привёл данные из опубликованного парламентского доклада, в котором говорится, что размер военной помощи Украине со стороны Парижа достиг €3 млрд. Лекорню подчеркнул, что в специальный фонд поддержки Украины из бюджета Франции выделено €200 млн. За счёт указанных средств Киев может закупать новые вооружения, но только у французских поставщиков.

По его словам, Франция не готова раскрывать подробности о программах по поддержке Украины. При этом Лекорню обнародовал два основных направления, на которых Париж акцентировал внимание: обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны, включая возможности для борьбы с беспилотниками, и поставка оборудования для сухопутных войск. Глава французского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ уже переданы 49 самоходных гаубиц, из них 30 единиц производства Франции, а другие 19 — из Дании.

Чиновник выразил мнение, что для перехода к переговорной стадии момент ещё не настал. Он признал существование сложностей, с которыми столкнулась украинская армия в рамках своего контрнаступления. Лекорню полагает, что для прорыва линии обороны и последующего удержания занятых позиций Киеву может потребоваться в два-три раза больше сил, чем те, которыми располагают российские войска.

Кроме того, министр считает, что предстоящие недели станут критически важными, поскольку приближается зима, влияющая на характер боевых действий. Лекорню добавил, что Франция будет продолжать оказывать помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти на фоне вероятности приостановки работы федерального правительства США и нежелания спикера палаты Конгресса Майка Джонсона предоставлять финансовую помощь Киеву решили бросить в наступление безоружные войска. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что командование ВСУ понимает неразумность продолжения ведения боевых действий, особенно без помощи США.

Во Франции возмущены отказом главы киевского режима Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне тяжёлого положения ВСУ. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что даже руководство ВСУ признаёт тупиковую ситуацию, а советники Зеленского — его сумасшествие.