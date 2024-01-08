Киев, 8 января, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Во время выполнения полёта разбился украинский лётчик с позывным Голубой шлем, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на соцсети.

Alan Wilson МиГ-29

«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем)», — написали журналисты.

О гибели 23-летнего пилота стало известно от его подруги, которая написала прощальный пост в его честь. В некрологе она попрощалась с погибшим в воздушном бою лётчиком.

Как передавало ИА Регнум, согласно информации Минобороны РФ, только в период с 23 по 29 декабря 2023 года авиационный парк ВСУ сократился на 12 единиц. В частности были сбиты МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8.

Также российские военнослужащие за это время перехватили 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиационная бомба JDAM, противокорабельную ракету «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат.

В США не могут понять, как Россия смогла создать в зоне специальной операции такую мощную систему противовоздушной обороны. Многоуровневая и сложная российская система ПВО сбивает всё, что взлетает у противника в районе боевых действий, признал бывший американский разведчик Скотт Риттер.