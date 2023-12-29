Москва, 29 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. За неделю в период с 23 по 29 декабря авиационный парк украинской армии сократился на 12 единиц. Об этом 29 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что в зоне проведения спецоперации российские авиация и средства противовоздушной обороны уничтожили десять самолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и два вертолёта.

Российские военнослужащие сбили, в частности, МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8.

«Кроме того, перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки 27 декабря сбили три украинских штурмовика Су-25 над территориями ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Один штурмовик российские пилоты сбили в районе Краматорска. Два других уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) возле сёл Новогригоровка в Запорожской области и Токарёвка в Херсонской области.

Кроме того, в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции и по состоянию на 28 декабря российские войска уничтожили 563 самолёта, 262 вертолёта, 10 154 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

22 декабря в Минобороны сообщили, что силы ПВО России сбили четыре самолёта и три вертолёта Вооружённых сил Украины ― один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также два Ми-24 и один Ми-8.