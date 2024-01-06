Киев, 6 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 10:23 по мск, после чего распространилась на всю территорию страны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 января в четырёх областях Украины включили сигнал воздушной тревоги. Сигнал тревоги в 00:25 мск первым включили в Житомирской области. Через несколько минут сирена зазвучала в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Экс-полковник СБУ Олег Стариков высказал мнение, что количество ударов Вооружённых сил России по объектам на Украине будет возрастать. Стариков предположил, что армия России будет наносить удары по аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места стоянки для истребителей F-16.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.