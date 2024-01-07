Кейптаун, 7 января, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамапоса не был госпитализирован, он в полном порядке, сообщил 7 января официальный представитель главы государства Винсент Магвенья на своей странице в Х (ранее Twitter).

Kremlin.ru

«Ходят злонамеренные слухи о состоянии здоровья президента и его госпитализации. С президентом всё в порядке, его ни разу не госпитализировали, не было никаких экстренных ситуаций», — написал он.

Ранее в соцсетях ЮАР распространилась информация о том, что президент якобы потерял сознание и был доставлен в военный госпиталь.

Как передавало ИА Регнум, 1 января главу минобороны США Ллойда Остина госпитализировали после плановой медицинской процедуры.

Пресс-служба министерства обороны США официально заявила о госпитализации Остина спустя четыре дня его нахождения в больнице. В Белом доме также не знали о случившемся и были шокированы произошедшим. Конгрессменов и вовсе оповестили об этом за 15 минут до публичного заявления.

Позже Остин сообщил, что рассчитывает вскоре вернуться к работе. Министр добавил, что это была медицинская процедура и всю полноту ответственности за решение о раскрытии информации он берёт на себя. Диагноз Остина не разглашается.