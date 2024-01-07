Москва, 7 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Иностранные граждане, которые получат патент с 7 января 2024 года, обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД России уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Это следует из вступившего в силу закона.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан предоставить лично, либо направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направить в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, уведомление об осуществлении трудовой деятельности», — говорится в документе.

Как указано в законе, к уведомлению прилагается копия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), либо в уведомлении сообщаются сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ в случае его заключения в устной форме.

Форма и порядок подачи такого уведомления установлены приказом МВД России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий выплаты материнского капитала. Соответствующий документ 25 декабря 2023 года был опубликовали на официальном портале правовых актов. Согласно закону, с 1 января 2024 года материнский капитал будут выплачивать только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребёнка, и только если ребёнок был гражданином России по рождению.

Мигранты активно обсуждают в Сети новость о том, что материнский капитал перестал быть доступным для некоторых из них в России. Выходцы из Средней Азии и Закавказья признаются, что ехали в Россию за социальными бонусами. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, часть мигрантов это решение «до глубины души разочаровало и даже оскорбило». Он отметил, что приезжие зачастую оформляли российское гражданство для получения более высокой пенсии, а также осваивали схемы «обналички» материнского капитала.