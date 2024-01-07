Вашингтон, 7 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно стать председателем в Европейском совете после отставки главы этого органа Шарля Мишеля. Об этом 7 января написала американская газета Politico.

Belga/Global Look Press Шарль Мишель

Отмечается, что в середине июля Мишель планирует занять своё место в Европарламенте, если его изберут. Это означает, что лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике на его освободившийся пост.

«Если они этого не сделают, то Виктор Орбан, чья страна примет председательство в Евросовете в июле, будет руководить встречами», — говорится в сообщении.

Венгрия будет председательствовать в Евросовете с июля по декабрь 2024 года.

Издание пишет, что «бесконтрольное правление» Орбана в Евросовете в течение шести месяцев непосредственно после европейских выборов 2024 года является тем, чего большинство других лидеров стран ЕС отчаянно хотели бы избежать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, председатель Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европарламент.

Виктор Орбан 27 октября заявил, что нынешние руководители ЕС не справляются со стоящими перед Евросоюзом вызовами, в частности с вопросами конфликта на Украине и нелегальной миграции, и следует надеяться, что после выборов 2024 года к власти в Евросоюзе придут другие лидеры.