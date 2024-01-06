Брюссель, 6 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Действующий председатель Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщает издание Soir.

ТАСС/IMAGO/Photo News Председатель Евросовета Шарль Мишель

По его информации, об этом решении будет объявлено 7 января на съезде партии.

Как указало издание, на данный момент у Мишеля нет каких-либо гарантий того, что он сможет занять высокую должность на европейском уровне после ухода со своего поста. Не исключается, что он может вернуться в бельгийскую политику.

Эти обстоятельства, по мнению авторов материала, «подталкивают политика к тому, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент, чтобы гарантировать себе депутатское кресло, а также помочь своей политической партии благодаря известности».

Как передавало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы в Европарламент в июне 2024 года могут оказаться судьбоносными. По его словам, страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они «поддержат правые популистские партии».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября заявил, что нынешние руководители ЕС не справляются со стоящими перед Евросоюзом вызовами, в частности с вопросами конфликта на Украине и нелегальной миграции, и следует надеяться, что после выборов 2024 года к власти в Евросоюзе придут другие лидеры.

Он выразил надежду, что выборы в Европарламент в 2024 году, по итогам которых будет переизбрана и Еврокомиссия, помогут ЕС найти лидеров, которые смогут координировать работу всех стран Евросоюза и которые сами будут работать эффективнее.