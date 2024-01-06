Киев, 6 января, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Количество ударов Вооружённых сил России по объектам на Украине будет возрастать, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ситуация такая — количество ударов будет возрастать», — сказал он.

Стариков утверждает, что армия России будет наносить удары по аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места стоянки для истребителей F-16.

«Если будет 50–60 разведывательных или ударных дронов, то, говорю сразу, будет очень тяжело. Никакая система ПВО с этим не справится», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Стариков заявил, что ВС России нанесли массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ. Российская армия начала охоту на украинскую систему ПВО для её уничтожения, сказал он. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.