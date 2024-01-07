Херсон, 7 января, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате взрывов был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Aziz Karimov/Global Look Press

Взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также и на территории заводов в Херсоне. Прокудин не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, на Украине сообщили, что взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

Также стало известно о взрывах в Днепропетровске. Ранее в Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

В Харьковской области прогремело не менее двух взрывов. Власти региона пока не комментировали ситуацию. Взрывы были слышны и в Харькове.