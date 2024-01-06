Днепропетровск, Украина, 6 января, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Взрывы вечером 6 января прозвучали в Днепропетровске. Об этом сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не менее четырёх взрывов слышно было в Днепре», — написали в Telegram-каналах издания «Страна. иа» и «Общественное».

Чуть раньше в Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы расчётов РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ на правом берегу Днепра. Противник потерял три автомобиля и до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

5 января в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью беспилотников уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ.