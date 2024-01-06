Украина, 6 января, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Запорожье слышны взрывы и воздушная тревога», — сообщило украинское агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

Жителей призывают укрыться в безопасных местах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя. За период с 21:00 5 января до 09:00 6 января Донецк пять раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 155 мм, также был сброшен с беспилотника один снаряд.

В Ленинском районе Донецка здание больницы получило повреждение в результате обстрела украинских боевиков. Ранен один человек.