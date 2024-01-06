Харьков, Украина, 6 января, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В Харьковской области прогремело не менее двух взрывов. Об этом 6 января сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

Власти региона пока не комментируют ситуацию. Также взрывы были слышны в Харькове.

Как ранее сообщало ИА Регнум, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в Киеве в 10:23 мск, после чего распространилась на всю территорию страны.

В ночь на 6 января в четырёх областях Украины включили сигнал воздушной тревоги. Сигнал тревоги в 00:25 мск первым включили в Житомирской области. Через несколько минут сирена зазвучала в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.