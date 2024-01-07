Лондон, 7 января, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Изменение климата в Арктике открывает доступ к новым природным ресурсам, торговым маршрутам и грозит новым международным конфликтом, который может перейти в глобальную войну за контроль над «лакомым куском». При этом из числа крупных игроков за Арктику — Россия уже выигрывает, имея преимущество в ледокольных технология. Об этом заявил обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Эверре.

(сс) tpsdave Арктика

Автор признал, что победить в борьбе за Арктику России поможет самый крупный современный флот в мире — десятки ледоколов, включая атомные.

«Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике», — считает Эверре.

Обозреватель назвал ещё одно преимуществом России — контроль над северными морскими путями, которые могут стать новой магистралью международной торговли. Маршрут проходит вдоль арктического побережья России и, следовательно, утверждает Дэвид Эверре, попадает в исключительную экономическую зону России. Поэтому иностранным судам приходится запрашивать разрешение на проход в водах у России, а помогают им двигаться российские ледоколы.

При этом, у Великобритания и США всего три действующих ледокола. По мнению эксперта по обороне и европейской безопасности аналитического института RAND Europe Николя Жуана, это ключевой разрыв в возможностях между НАТО и её конкурентами на данный момент.

«Нам нужно осознать угрозу, которую представляет Россия в Арктике. Она испытывает ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты и наращивает своё присутствие в регионе», — признал ветеран британской армии, аналитик центра Civitas Роб Кларк.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года власти США завили о расширении части собственной территории континентального шельфа в Арктике. На территорию в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км также претендуют Россия и Канада. Американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.

В Госдуме считают, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике может привести к усилению напряжённости. Глава комитета ГД по Арктике Николай Харитонов заявил о необходимости доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в своё время это сделала Россия. Тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН. США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву, подчеркнул Харитонов.

Обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг назвал захватом решение США о расширении своей части континентального шельфа в Арктике.

По словам журналиста, США сделали себе подарок к рождеству в виде новой территории, которая сопоставима по площади с Техасом вместе со штатом Нью-Мексико.