Вашингтон, 6 января, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг назвал захватом решение США о расширении своей части континентального шельфа в Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира», — заявил автор.

По словам журналиста, США сделали себе подарок к рождеству в виде новой территории, которая сопоставима по площади Техасу вместе со штатом Нью-Мексико.

Деннинг добавил, что интерес к Арктике нарастает по мере увеличения спроса на критически важные минералы для экологически чистой энергетики, а также для оборонных целей.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года власти США завили о расширении части собственной территории континентального шельфа в Арктике. На территорию в Северном полушарии Земли площадью около 1 млн кв. км также претендуют Россия и Канада. Американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе, сообщило агентства Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.

В Госдуме считают, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике может привести к усилению напряжённости. Глава комитета ГД по Арктике Николай Харитонов заявил о необходимости доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в своё время это сделала Россия. Тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН. США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву, подчеркнул Харитонов.