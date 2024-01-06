МО РФ показало кадры ударов «Градов» по ВСУ на правом берегу Днепра
МО РФ показало кадры ударов «Градов» по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Москва, 6 января, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Бойцы расчётов РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ на правом берегу Днепра. Кадры работы «Градов» продемонстрировало Минобороны России в Telegram-канале.
«В результате эффективной работы арткорректировщиков и расчётов реактивной артиллерии группировки войск «Днепр» противник потерял три автомобиля и до 20 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как передавало ИА Регнум, 5 января в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью беспилотников уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ.
До этого, в конце прошлого года, расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили отряд украинских разведчиков на артёмовском направлении. С камеры беспилотника было видно полное поражение разведгруппы противника.