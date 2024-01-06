Москва, 6 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В избирательном штабе кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина началась массовая проверка подписей из 45 регионов, собранных в поддержку его самовыдвижения. Об этом 6 января сообщил журналистам ректор Московского государственного юридического университета, уполномоченный группы избирателей Виктор Блажеев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«У нас в активную фазу вступила работа в штабе. Сейчас начинают поступать подписные листы. 45 регионов уже направили часть подписных листов», — сказал Блажеев.

Он добавил, что работа в штабе кипит, потому что нужно организовать проверку этих подписных листов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 января в штабе Путина ожидают представителей из 25 регионов страны, которые привезут подписи в его поддержку на выборах.

5 января в избирательный штаб Путина доставили подписи в его поддержку из 19 российских регионов. Это подписи, собранные в центральной части России. Среди субъектов Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Выборы президента впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует 25 февраля и завершится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов.