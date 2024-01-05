Москва, 6 января, 2024, 02:58 — ИА Регнум. В избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина доставили подписи в его поддержку из 19 российских регионов, сообщила 5 января пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Она уточнила, что в штаб поступили подписи, собранные в Москве, Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.

Суворова добавила, что ожидаются листы с подписями ещё из 69 субъектов РФ, их будут подвозить поочерёдно. Юристы штаба займутся проверкой собранных подписей, подчеркнула пресс-секретарь.

Первую партию подписей в поддержку Путина привезли 30 декабря 2023 года волонтёры из Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года Владимир Путин подал в Центризбирком документы для участия в президентских выборах в 2024 году в качестве самовыдвиженца.

С 23 декабря во всех 89 российских регионах начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента РФ. Процедура продлится до конца января 2024 года. Сбор подписей осуществляется как в региональных штабах Путина, так и в отделениях Народного фронта. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.