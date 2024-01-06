Москва, 6 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Сегодня в штабе Владимира Путина в Гостином дворе ожидают представителей из 25 регионов страны, которые привезут подписи в его поддержку на будущих выборах. Об этом говорится на сайте кандидата в президенты России.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«6 января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия — Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — сказано в сообщении.

Кроме того, в субботу в штаб Владимира Путина доставят первую партию собранных подписей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Гостином дворе продолжают подсчитывать и проверять уже собранные документы.

Как сообщало ИА Регнум, в избирательный штаб кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина доставили подписи в его поддержку из 19 российских регионов. Это подписи, собранные в центральной части России. Среди субъектов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.