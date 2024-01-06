Белгород, 6 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу после приостановки деятельности из-за сложной оперативной обстановки, сообщили 6 января в городской администрации.

Евгений Силантьев/ТАСС

«По договорённости с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей. Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале администрации.

Ранее городские власти сообщали, что в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе крупные торговые центры 3–4 января работать не будут. Впоследствии ограничения продлили ещё на день. Власти поблагодарили владельцев ТЦ за понимание и призвали жителей и гостей Белгорода по возможности оставаться в своих домах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ряде районов области школьные каникулы продлены до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп, а сессии в техникумах и вузах пройдут в дистанционном формате.

5 января Гладков сообщил, что власти области перевезут всех жителей региона, которые этого захотят, в более безопасные части области и в другие регионы страны.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным.

В Минобороны сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. При этом ВСУ продолжали наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и населённые пункты Белгородской области.