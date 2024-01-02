Белгород, 2 января, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Работа крупных торговых центров Белгорода будет приостановлена 3 и 4 января, сообщил 2 января мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский», — уточнил он.

Мэр Белгорода объяснил, что всем жителям и гостям города лучше по возможности оставаться дома. Он также поблагодарил бизнесменов за проявленное понимание.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде, который 30 декабря подвергся массированному ракетному удару со стороны Украины, 2 января трижды в течение дня срабатывали сигналы ракетной опасности. Власти призывали жителей укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спускаться в укрытия либо иные безопасные места.

В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В результате атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и автобус. Один из выпущенных по городу снарядов не разорвался, его обезвредили взрывотехники Минобороны. Людей перед этим перевезли на безопасное расстояние.

Кроме того, 2 января Вооружённые силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов попал в административное здание промышленного предприятия. Пострадавших не было.